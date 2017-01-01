Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Barack Obama, İstanbul'da meydana gelen terör saldırısıyla ilgili yaptığı açıklamada, masum insanların hayatını kaybetmesinden üzüntü duyduğunu belirterek, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

OBAMA BİLGİLENDİRİLDİ VE GELİŞMELER AKTARILDI

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Eric Schultz tarafından yapılan yazılı açıklamada, ailesiyle birlikte Hawaii'de bulunan Obama'nın İstanbul'daki terör saldırısıyla ilgili bilgilendirildiği ve gelişmelerin aktarıldığı kaydedildi.

GEREKLİ DESTEK VE YARDIM İÇİN TALİMAT VERDİ

Obama'nın, "masum insanların hayatlarını kaybetmesinden dolayı üzüntüsünü dile getirdiğini ve hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dilediğini" belirten Schultz, Obama'nın, ihtiyaç halinde Türk yetkililere gerekli destek ve yardımın yapılması hususunda da ekibine talimat verdiğini ifade etti.

BEYAZ SARAY'DAN SALDIRIYA KINAMA

Schultz'un açıklamasından kısa süre sonra Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Ned Price da kısa açıklama yaptı.

"ABD, İstanbul'daki korkunç terör saldırısını en güçlü şekilde kınamaktadır." ifadesini kullanan Price, hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diledi.

"TÜRKİYE İLE TERÖRÜN HER TÜRLÜSÜNE KARŞI DAYANIŞMADAYIZ"

Price, NATO üyesi müttefik Türkiye ile terörün her türlüsüne karşı dayanışma haline olduklarını da vurguladı.



AB'DEN İLK AÇIKLAMA: BİRLİKTE ÇALIŞALIM

İstanbul'daki saldırıya AB'den de ilk açıklama, Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'den geldi. Mogherini Twitter'da paylaştığı mesajda "2017 İstanbul'da bir saldırı ile başladı. Düşüncelerimiz saldırı kurbanları ve sevdikleriyle. Bu trajedileri engellemek için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.