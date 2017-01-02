Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, dokuz üniversiteyi çatısı altında toplayan Üniversitelerarası Koordinasyon Konseyinin aldığı grev kararına başkent Sana, El-Hudeyde, Amran ve Zemar kentlerindeki 4 üniversite olumlu yanıt verdi. Sana Üniversitesindeki öğretim görevlilerinin sınav sorularını fakülte dekanlarına göndermediği belirtildi.

Öğretim Üyeleri Sendikasının grevi salı gününe kadar sürdürme, çarşamba ve perşembe günleri kısmi olarak eğitim faaliyetine ara verme, cumartesi günü ise kapsamlı greve başlama kararı aldığı kaydedildi.

Öte yandan Husilere bağlı Sana Üniversitesi yönetimi yayınladığı genelgede, grev yapanları caydırmak için "görevlilerin ve akademisyenlerin yarı maaşlarının birkaç gün içinde ödenmesi" yönünde alınan karardan vazgeçileceğini duyurdu.

Üniversite rektörlüğünün, ilerleyen günlerde her bir öğretim görevlisine aylık maaşının yarısını (yaklaşık 330 dolar) ödemesi planlanıyordu.