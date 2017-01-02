Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yunanistan’ın öldürülen Brezilya Büyükelçisi Kiryakos Amiridis’in karısı Francoise Souza Oliveira, Belford Roxo’da polis karakolundan hapishaneye götürülürken gömlekle yüzünü gizlemeye çalıştı. Tutuklama, Brezilyalı yetkililerin, büyükelçiyi öldüren kişinin büyükelçinin eşiyle ilişki yaşayan polis memuru Sergio Moreira Filho olduğunu açıklamasından bir gün sonra gerçekleşti. Filho, polis sorgusu sırasında suçunu itiraf etmişti. Karısı ile polisi birlikte uygunsuz durumda yakalayan Amiridis, pazartesi gecesi kaybolmuş, daha sonra Amiridis’in yanmış cesedi, Rio yakınlarında yakılmış bir araç içinde bulunmuştu. Soruşturmacı Evaristo Magalhaes “Bu bir yasak aşk cinayeti. Büyükelçi büyük ihtimalle önce bıçaklanarak öldürüldü, sonra da ceset arabaya konularak yakıldı” diye konuştu. Cinayetle ilgili olarak polisin kuzeni de gözaltına alındı.