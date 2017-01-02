Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ajanslar olayı “Flaş” anonslarıyla duyururken, dünya te-levizyonları yayınlarını kesip saldırıyı verdi, uluslararası basın da sayfalarını bu terör olayına ayırdı. Kanlı eylem, İngiliz Guardian gazetesinin internet sitesinde “İstanbul’da gece kulübü saldırısı... Polis yılbaşı arifesinde 39 kişiyi öldüren adamı arıyor” başlığıyla manşetten duyuruldu. New York Times’ın manşetindeki haberin başlığı ise “İstanbul’daki gece kulübüne düzenlenen terör saldırısında en az 39 kişi öldü” oldu. CNN International, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun sözlerine atıfta bulunarak, “Bir terör saldırısıyla karşı karşıyayız” başlığını attı. Amerikan televizyon kanalı Fox News, yayını keserek terör saldırısını son dakika olarak duyurdu “Zalim ve acımasızca” ifadelerini kullandı. Teröristin Neol Baba şapkası giymesine atıfta bulunan İngiliz Daily Mail gazetesinin internet sitesinde, “Katil Noel Baba” başlığı yer aldı.