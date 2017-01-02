Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bayrakların yarıya indirilmesini NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg teklif etti. Stoltenberg, üye ülkelere "Müttefik Türkiye'deki terör saldırısının ardından, hayatını kaybedenlerin anısına NATO karargahının şeref meydanındaki üye ülkelerin bayrakları ile İttifak'ın simge bayrağının yarıya indirilmesi" teklifinde bulundu.

NATO üyesi tüm ülkeler de Türkiye ile dayanışma içerisinde olmak amacıyla Stoltenberg'in teklifini oy birligi ile kabul etti. Bayraklar, 2 gün boyunca yarıya indirilmiş şekilde kalacak.