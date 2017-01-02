Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afganistan'ın kuzeyinde bulunan Cevzican kentinde 50 kadın terör örgütü DEAŞ'e karşı seferber oldu.

DEVLETTEN DESTEK BEKLİYORLAR

Afganistan'da yaklaşık 2 hafta önce terör örgütü tarafından gerçekleştirilen saldırıda 25 sivilin hayatını kaybetmesinin ardından bölgede yaşayan kadınlar seferber oldu. Ülkenin kuzeyinde bulunan Cevzican vilayetinin Şibirgan kentine 150 kilometre uzaklıkta bulunan Darzab ilçesinin Garmcar köyünde onlarca erkeğin yanı sıra kadınlar da DEAŞ'a karşı silahlandı. Bölgede güvenlik güçlerinin bulunmamasıyla savunmasız kalan kadınlar devletten mühimmat ve silah desteği bekliyor.





"EVLATLARIMIZ KATLİAMDA ÖLDÜ, BİZ DE DAĞA ÇIKTIK"

Seferber olan kadınların grup lideri Gül Şehr, İHA'ya yaptığı açıklamada "Her şeyimi aldılar, ben ve sadece eşim kaldık. Başka hiçbir şey kalmadı. Namusumuzu ve hükümetimizi savunmak için seferber olduk. Son kan damlamıza kadar savaşacağız. Evlatlarımız katliamda öldü, biz de dağa çıktık"' diye konuştu.





"BİZDEN 25 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ"

Silahlı mücadelelerinde mağdur kalmak istemeyen ve hükümete seslenen Ay Gül ise "DEAŞ, bizden 25 kişiyi öldürdü. Biz de silah aldık ve DEAŞ'e karşı savacağız. Devletten mühimmat talep ediyoruz"' dedi.





"KAYBEDECEK HİÇBİR ŞEYİMİZ KALMADI"

Bir diğer grup üyesi Aynur ise "Erkeklerimiz de bizi destekliyor ve seferber oldular. Biz de onları yalnız bırakmayıp DEAŞ'e karşı çatışacağız. Kaybedecek hiçbir şeyimiz kalmadı. Bıçak kemiğe dayandı artık. Zaten başka bir seçenek de kalmadı. Çatışarak ölürsek daha iyi çünkü zaten ölmek var" ifadelerini kullandı.

Daha önce de ülkenin doğusu Nangarhar kentinin Paçiragam ilçesinde onlarca sivil vatandaş DEAŞ'e karşı seferber olmuştu.



