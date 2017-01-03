Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olaya gün ağardığında müdahale eden polis soruşturma başlatırken eylemin kasım ayında yapılan referandumla Kaliforniya'da esrar kullanımının yasallaşması yönünde karar verilmesine bir gönderme olduğu düşünülüyor. ‘Weed' kelimesi ot anlamına gelmekle birlikte argoda ‘esrar' kelimesi anlamında da kullanılıyor. Polis, bu yeni yıl şakasını yapan kişileri bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.