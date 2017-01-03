Olaya gün ağardığında müdahale eden polis soruşturma başlatırken eylemin kasım ayında yapılan referandumla Kaliforniya'da esrar kullanımının yasallaşması yönünde karar verilmesine bir gönderme olduğu düşünülüyor. ‘Weed' kelimesi ot anlamına gelmekle birlikte argoda ‘esrar' kelimesi anlamında da kullanılıyor. Polis, bu yeni yıl şakasını yapan kişileri bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Ünlü Hollywood, Hollyweed oldu
03.01.2017 - 06:45 | Son Güncelleme: 03.01.2017 - 06:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD'nin Los Angeles kentinde Hollywood bölgesindeki dünyaca ünlü ‘Hollywood' yazısı yılbaşı gecesi ‘Hollyweed' olarak değiştirildi.
Etiketler : hollyweed,
434633 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/434633.aspx
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