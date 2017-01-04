Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yılın ilk karıyla birlikte hava sıcaklıkları da önemli ölçüde düşerken, kar kalınlığı kısa sürede 10 santimetreye ulaştı.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna da "beyaz örtü" ile kaplanırken, yoğun kar yağışı günlük hayatı da olumsuz etkiledi. Kentte sabah saatlerinde meydana gelen küçük çaplı trafik kazaları, bir süre tramvayların çalışmamasına neden oldu.

Kar kalınlığı şehirde 10 santimetreyi bulurken, yakındaki kayak merkezlerinde 20 santimetreyi geçti.

Yılın ilk karı Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da da etkili oldu.

Sırbistan Meteoroloji Kurumundan yapılan açıklamada, kar yağışının ülkenin büyük bir kesiminde etkili olduğu belirtilirken, hava sıcaklıklarının bazı bölgelerde eksi 6 dereceye kadar düştüğü bildirildi.

Hırvatistan'ın büyük bir kesimi de kar yağışından etkilendi.

Devlet Meteoroloji Kurumundan alınan bilgiye göre, ülkenin Adriyatik kıyısındaki kesimleri dışında tüm bölgeler kardan etkilenirken, kar kalınlığı Karlovac'ta 15, Delnice'e 18, Slunj'da ise 20 santimetreye ulaştı. Ülkede sıcaklıkların eksi 4 dereceye kadar düştüğü belirtildi.

Kar yağışının bu akşam saatlerinde Kosova ve Karadağ'ın kuzey kesiminde de etkili olacağı bildirildi.