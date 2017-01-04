Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak Kürt yönetimi lideri Mesut Barzani'nin medya organı Rudaw'ın haberine göre, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD'nin silahlı kanadı YPG ve Şemmar Aşireti’ne bağlı Senadid güçlerine ait hedeflere kimliği öğrenilemeyen bir askeri helikopter tarafından vuruldu.

12 KARARGAHI VURULDU

Terör örgütü PYD'nin denetiminde bulunan Şırnak'ın Cizre ilçesi sınırında bulunan Derik’in Çilağa kasabasına bağlı 4 köyde bulunan 12 karargaha saldırı düzenlendiği ileri sürüldü.

YPG KARARGAHI VURULDU

Saldırının Kinco, Xirap Bajar, Til Elo ve El Sefa köylerindeki terör örgütü YPG ve Arap aşireti olan Şemmar güçlerinin askeri karargahlarına yapıldığı bildirildi. Saldırıda can ve maddi kayıplara yönelik henüz kesin bir bilgi alınmazken, helikopterlerin bölgede keşif uçuşu yaptığı aktarıldı. Saldırı, YPG kaynakları tarafından da doğrulanırken, saldırıda üç karargahın isabet aldığı ifade edildi.