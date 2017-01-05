Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Amerikalı yetkililer, nihayet baklayı ağızlarından çıkardı. Bugüne kadar Amerika’nın terör örgütü PKK/PYD’yi desteklediğini sürekli inkâr eden ABD’li yetkililer, teröristleri koruyup kolladıklarını ilk defa resmî bir ağızdan itiraf etti. Anadolu Ajansı’nın (AA) haberine göre, ABD’li bir Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkilisi, Türkiye’nin terör örgütü DEAŞ’a karşı El-Bab’da gerçekleştirdiği operasyona bazı yardımlar yapmayı teklif ettiğini, bu konuda görüşmelerin devam ettiğini açıkladı. Adının açıklanmasını istemeyen yetkili, ABD’nin El-Bab Operasyonu’na destek vermeyi teklif ettiğini, öte yandan bunun için bazı şartlar öne sürdüğünü ifade etti. Yetkili “Bu yardım teklifleri arasında silahlı insansız hava araçları, hava desteği ve DEAŞ’a karşı savaşan ılımlı muhaliflere mühimmat sağlanması gibi DEAŞ’a karşı etkili olabilecek şeyler var” açıklamasında bulundu. Amerikalı yetkili, bu yardımların karşılığında Türk yetkililerden bazı isteklerde bulunduklarını sözlerine ekledi.

MENBİÇ’E HAREKÂT YAPMAYIN

Savunma Bakanlığı yetkilisi, AA muhabirinin, “Fırat Kalkanı Operasyonu’na destek vermenizin karşılığında sizin Türkiye’den ne gibi talepleriniz oldu?” şeklindeki sorusuna ise şu cevabı verdi: “Size vereceğimiz desteğe karşılık Türk yetkililerden, o bölgede faaliyet gösteren PKK/PYD’ye müdahale edilmemesini talep ettik. Ancak Türk yetkililer bu taleplerimize şimdiye kadar olumlu cevap vermedi.” Savunma Bakanlığı yetkilisi, pazarlıklarının bununla kalmadığını da belirterek, “El-Bab’dan sonra Menbiç’e gidilmesin. DEAŞ ile mücadelede koalisyon ile tek bir koordinasyon merkezi üzerinden operasyon gerçekleştirilsin” dedi.

WASHINGTON HEP İNKÂR ETTİ

Türkiye, operasyonun ilk günden itibaren ABD’nin terör örgütü PKK/PYD’ye silah desteği verdiğini belgeleriyle ortaya koymuştu. Ancak Obama hükûmeti, bu belgeleri her defasında görmezlikten gelerek inkâr etmişti. Washington yönetimi son zamanlarda ise bu yardımı açık açık yapmaya başlamıştı.

YPG’YE İSE TAM DESTEK

ABD ayrıca terör örgütü DEAŞ’ın Suriye’deki kalesi konumundaki Rakka’ya operasyon başlatan PKK/PYD’li teröristlere ise hem havadan hem de karadan destek vermeye başladı. PYD’li militanların güzergâhındaki DEAŞ hedeflerini vuran ABD, bir yandan Rakka’ya ilerleyen YPG/PYD’li teröristlere askerî danışmanlık da yapmaya devam ediyor.