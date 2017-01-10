Afganistan’ın başkenti Kabil’de parlamento binası yakınlarında çifte patlama meydana geldi. Afgan yetkililer olayda en az 21 kişinin hayatını kaybettiğini 45 kişinin de yaralandığını duyurdu. Yaralılar arasında parlamento çalışanlarının da bulunduğu aktarıldı.
İlk patlamanın canlı bomba saldırısı, ikincisinin ise bomba yüklü aracın patlatılması sonucu meydana geldiği ifade ediliyor. Saldırıyı Taliban üstlendi.
Afganistan'da çifte patlama: 21 ölü, 45 yaralı
10.01.2017 - 16:42 | Son Güncelleme: 10.01.2017 - 16:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Afganistan’da meydana gelen çifte patlamada en az 21 kişi hayatını kaybederken 45 kişi de yaralandı.
Afganistan’ın başkenti Kabil’de parlamento binası yakınlarında çifte patlama meydana geldi. Afgan yetkililer olayda en az 21 kişinin hayatını kaybettiğini 45 kişinin de yaralandığını duyurdu. Yaralılar arasında parlamento çalışanlarının da bulunduğu aktarıldı.
Etiketler : afganistan,patlama,
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