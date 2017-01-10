Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afganistan’ın başkenti Kabil’de parlamento binası yakınlarında çifte patlama meydana geldi. Afgan yetkililer olayda en az 21 kişinin hayatını kaybettiğini 45 kişinin de yaralandığını duyurdu. Yaralılar arasında parlamento çalışanlarının da bulunduğu aktarıldı.



İlk patlamanın canlı bomba saldırısı, ikincisinin ise bomba yüklü aracın patlatılması sonucu meydana geldiği ifade ediliyor. Saldırıyı Taliban üstlendi.