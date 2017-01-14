Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa Parlamentosu (AP), yıllık insan hakları raporunda Hristiyanların en çok zulme uğrayan dini grup olduğunu öne sürerken, Avrupa’da Müslümanlara ve camilere yönelik saldırılara yer vermedi. Geçen ay kabul edilen ve 2015 yılını kapsayan raporda, Orta Doğu’da Ezidi, Hristiyan ve Müslüman azınlıklara DEAŞ ve diğer terör örgütlerinin zulmettiği belirtildi. AB ve üye devletlere, Orta Doğu dahil dünya çapındaki azınlıkların güvenliğini temin etmeleri çağrısında bulunulan raporda, Hristiyanların en çok zulme maruz kalan dinî grup olduğu iddia edildi.



Raporun din ve inanç özgürlüğü bölümünde, bu konuda şu ifadelere yer verildi: “AP, Hristiyanların Avrupa dahil dünya çapında en çok taciz ve tehdit edilen dini grup olduğu gerçeğinin altını çizer. Hristiyan sığınmacılar, düzenli olarak din kaynaklı zulme uğruyor; özellikle Kuzey Afrika ve Orta Doğu’daki bazı Hristiyan topluluklar, yok olma tehlikesi ile karşı karşıya.”



Buna ifadelere rağmen, raporda İslamofobi ile Avrupa’da Müslümanlara ve camilere yönelik saldırılardan hiç bahsedilmedi. Suriye’de 6 yıldan bu yana zulüm gören, üzerlerine Müslüman oldukları için bomba yağdırılıp öldürülen 600 bin insana raporda bir satır dahi yer verilmedi. Keza ABD’nin kimyasal silah bulma bahanesiyle param parça ettiği Irak’ta öldürdüğü 1 milyon Iraklı da o raporda yoktu. İsrail’in 1948’den bu yana yurtlarında edip sudan bahanelerle öldürdüğü Filistinliler, Myanmar’da Müslüman oldukları için diri diri yakılan Arakanlılar da yoktu o raporda...



Afganistan’da, Doğu Türkistan’da, Kırım’da ve diğer İslam beldelerinde Hristiyanlarca 150 yıldır ezilen Müslümanlar her zamanki gibi görmezden gelindi...Hristiyan birliği olan Avrupa Parlamentosu, herkesin gözü önünde sığınmacılara uyguladığı zulmü de raporlarına yansıtmadı.



İsrail askeri bir kolu alçıda olan çocuğun, önce kafasını taşa dayamış, diğer kolunu kıvırıp sürükleyerek gözaltına almaya çalışmıştı.



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