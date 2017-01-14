Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bloomberg’in ismini vermediği kaynaklara dayandırılan haberine göre, ABD Adalet Bakanlığı, ABD Çevre Koruma Ajansından (EPA) gelen açıklamanın ardından FCA’ya soruşturma açtı.

Bakanlık yetkilisi Peter Carr, AA muhabirinin soruşturmaya ilişkin sorularını, "ABD Adalet Bakanlığı, genelde bir konunun soruşturulup soruşturulmadığını teyit ya da red etmez" diyerek yanıtlamadı.

EPA dün yaptığı yazılı açıklamada, Amerikan - İtalyan otomobil üreticisi FCA 100 binin üzerinde dizel aracına ülkedeki emisyon standartlarını ihlal eden yazılım yüklediğinin tespit edildiğini duyurdu.

Açıklamaya göre, otoritelerden gizlenen yazılım, 2014-2016 yılları arasında üretilen Gand Cherokee ve Dodge Ram marka kamyonlarda bulundu.

Emisyon manipülasyonu araştırılıyor

FCA’nın araçlarındaki gizli yazılımın daha önce benzer nedenle soruşturulan ve suçlu bulunan Volkswagen gibi emisyon manipülasyonu yapıp yapmadığının halen araştırıldığı bildirildi.

FCA İcra Kurulu Başkanı Sergio Machine ise dün telefon üzerinden gerçekleştirdiği basın toplantısında, şirketine yönelik suçlamaların Volkswagen davasındakilerden farklı olduğunu savundu.

Machine, “FCA’da hiç kimsenin sahtekarlık yapması veya kanunlara uymamayı denemesi gibi bir durumun olmadığına eminiz. Teknik eksikliklerimiz olabilir ancak yasa dışı değil. Araçlarıma hiçbir zaman manipülasyon yazılımı yüklemedik.” ifadelerini kullandı.

Şirket borsada yüzde 13 değer kaybetti

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, emisyon hilesi skandalı kapsamında kabul ettiği suçlamaları nedeniyle hafta ortasında ABD makamlarına 4,3 milyar dolar ödemeyi kabul etti. ABD Adalet Bakanlığı, para cezasına ilaveten 6 üst düzey Volkswagen yetkilisini emisyon manipülasyonu dolayısıyla suçlu bulmuş ve tutuklama kararı çıkarmıştı.

Uzmanlar, FCA’nın Volkswagen’in ödediği 4,3 milyar dolar kadar fazla olmasa da para cezası ile karşı karşıya kalabileceğini belirtiyor.

Şirketin, dün EPA’nın açıklaması New York borsasında yüzde 13 civarında değer kaybeden hisse senetleri, Bloomberg’in ABD Adalet Bakanlığının harekete geçtiğine yönelik haberinin etkisiyle yüzde 4 daha geriledi.