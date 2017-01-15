Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Musul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik Irak ordusunun sürdürdüğü operasyonlar çerçevesinde örgütün karargah olarak kullandığı Musul Cumhuriyet Sarayı, bu sabah itibariyle ele geçirildi. Irak güçlerinin, gece saatlerinden itibaren aralıksız olarak sürdürdüğü operasyonlarda ise bazı mahallelerde de kontrol sağlandı.Öte yandan Musul’un Doğusunda ise operasyonların, hava muhalefeti nedeniyle durdurulduğu belirtildi.