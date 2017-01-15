Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Her yıl İsviçre'nin Davos kasabasında gerçekleşen Dünya Ekonomik Forumu (bilinen adıyla Davos) bu yıl 17-20 Ocak tarihleri arasında yapılacak.

Davos Forumu'nun başlamasına 2 gün kala ABD tarafından açıklama geldi.

TRUMP KATILMAYACAK

20 Ocak'ta ABD Başkanlığı'nı Barack Obama'dan devralacak olan Donald Trump, Davos'a katılmayacak.

Danışmanlarından birini Dünya Ekonomik Forumu'nu takip etmesi için Davos'a gönderecek olan Trump'ın ABD Başkanlığı'na geçiş ekibindeki bir yetkili ise "halkçı hareketimize ihanet olur" diyerek resmi temsilci gönderilmeyeceğini belirtti.