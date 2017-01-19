Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa'da 2015 yılında meydana gelen terör saldırılarından sonra Avrupa'dan 3 bin, Fransa'dan 700 kişinin terör örgütü DEAŞ'a katıldığı bildirildi.

Le Figaro gazetesinin haberine göre, Fransa Terörle Mücadele Koordinasyon Birimi yetkilisi Loic Garnier, Avrupa ülkelerinden 3 bin kişinin DEAŞ'e katıldığını belirtti.

Garnier, Avrupa ülkeleri arasında en fazla katılımın 700 kişiyle Fransa'dan olduğunu açıkladı. Garnier, ayrıca DEAŞ'a Fransa'dan katılan 232 kişinin de Suriye ve Irak'ta öldüğünü söyledi.

Bunun yanında, Suriye ve Irak'tan Fransa'ya dönen kişi sayısının 200 civarında olduğu ifade edildi.

Fransa'daki terör saldırıları

Fransa'da haftalık mizah dergisi Charlie Hebdo'nun Paris'teki ofisine düzenlenen ve 12 kişinin yaşamını yitirmesine yol açan saldırı 07 Ocak 2015'te gerçekleştirilmişti.

13 Kasım'da ise Paris'in doğusunda bir restoranda ve bir konser salonunda iki ayrı silahlı saldırı düzenlenmiş, 130 kişi hayatını kaybetmiş ve 350 kişi yaralanmıştı.

Nice kentinde de geçen yıl 14 Temmuz Ulusal Gün kutlaması sırasında yapılan saldırıda 84 kişi hayatını kaybetmişti.