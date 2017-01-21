Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, saldırı sonucu bir kişi öldü, aralarında eski İçişleri Bakanı Tuğgeneral Aşur Şuvayil ve oğlunun da bulunduğu 10 kişi yaralandı.

Tobruk merkezli Temsilciler Meclisine (TM) bağlı geçici hükümetin İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise saldırı kınanarak, bununla eski Bakan Şuvayil'in hedef alındığı vurgulandı.

Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyinin yazılı açıklamasında da bu tür saldırıların terörle mücadele azmini artıracağı ifade edildi. Saldırının şiddetle kınandığı kaydedilen açıklamada, ülkenin istikrar ve güvenliğine zarar vermek isteyenlere karşı bir olma çağrısı yapıldı.

Bingazi'deki Ebu Hureyre Camisi önünde cuma namazı sırasında bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda ilk belirlemelere göre eski İçişleri Bakanı Tuğgeneral Aşur Şuvayil'in de bulunduğu 6 kişinin yaralandığı duyurulmuştu.