Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pakistan'ın kuzeybatısında yer alan ve Afganistan sınırına yakın olan Kurram eyaletinin başkenti Paraçınar'daki bir bölgede pazar alanında patlama meydana geldi. En az 13 kişi öldü, 47 kişi de yaralandı.

Pakistan gazetelerinin haberlerine göre, yetkililer saldırının sebze kasasına gizlenmiş bir patlayıcıyla düzenlendiğini aktardı.

Pakistan İçişleri Bakanı Chaudhry Nisar Ali Khan yaptığı açıklamada saldırıyı kınayarak yetkililerden patlamayla ilgili ayrıntılı araştırma yapılmasını istedi. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.