Suudi basınına göre İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Cidde'deki bir hücre evine düzenlenen terör operasyonunda iki teröristin öldürüldüğü bildirildi. Yapılan açıklamada teröristlerin çıkan çatışma kendilerini patlattığı belirtildi. Operasyon sırasında 5 güvenlik mensubunun yaralandığı belirtilirken patlamanın yaşandığı evin çevresindeki binalarda da hasar meydana geldi.
Cidde'de teröristler kendilerini patlattı
21.01.2017 - 12:26 | Son Güncelleme: 21.01.2017 - 12:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda çıkan çatışmada iki terörist kendilerine patlatarak öldü.
Etiketler : suudi arabistan,
439931 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/439931.aspx
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