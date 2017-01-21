Suudi basınına göre İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Cidde'deki bir hücre evine düzenlenen terör operasyonunda iki teröristin öldürüldüğü bildirildi. Yapılan açıklamada teröristlerin çıkan çatışma kendilerini patlattığı belirtildi. Operasyon sırasında 5 güvenlik mensubunun yaralandığı belirtilirken patlamanın yaşandığı evin çevresindeki binalarda da hasar meydana geldi.