Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suudi basınına göre İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Cidde'deki bir hücre evine düzenlenen terör operasyonunda iki teröristin öldürüldüğü bildirildi. Yapılan açıklamada teröristlerin çıkan çatışma kendilerini patlattığı belirtildi. Operasyon sırasında 5 güvenlik mensubunun yaralandığı belirtilirken patlamanın yaşandığı evin çevresindeki binalarda da hasar meydana geldi.