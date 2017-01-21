Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Senatörlük yaptığı dönemde başkent Washington DC’ye sürekli trenle seyahat eden Biden geleneği bozmadı ve görevinin sona erdiği gün Delaware eyaletindeki evine trenle döndü.

Biden’ın bu kadar çok tren seyahati yapması üzerine Amerikan demiryolları şirketi Amtrak, 2011 senesinde bir durağa Biden’ın ismini vermişti. Zira Biden’ın görevi süresinde 8 bin kez tren yolculuğu yaptığı tahmin ediliyor.

Biden’a senatörlüğü döneminde “Amtrak Joe” ismi takılmış. Biden’ın bu kadar çok tren seyahati yapması üzerine Amerikan demiryolları şirketi Amtrak, 2011 senesinde bir durağa Biden’ın ismini vermişti.

Zira Biden’ın görevi süresinde 8 bin kez tren yolculuğu yaptığı tahmin ediliyor.