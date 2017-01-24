Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Campo Felice'de düşen helikopterde 2 pilot, bir doktor, bir hemşire, bir kayak görevlisi ve bir hasta bulunuyordu.

Acil Yardım Hattı'na ait helikopterin, kaza sırasında bölgedeki felaket kapsamında bir görevde olmadığı, Campo Felice kayak merkezinden bir yaralıyı aldığı bildirildi.

Haberlerde Augusta Westland 139 model helikopterin yaklaşık 600 metre yükseklikten düşerek parçalandığı ifade edildi.

Helikopter kazası, İtalya'da son bir haftada peş peşe yaşanan dördüncü felaket oldu. Geçen haftadan itibaren ülke şiddetli depremlerle sarsılmış, çığ felaketi olmuş, Verona yakınlarında Macar öğrencileri taşıyan bir otobüs kaza yapmıştı.