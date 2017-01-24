Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başta Bosna Hersek olmak üzere Balkan ülkelerinden çok sayıda hastaya Türkiye'de tedavi imkanı sunan bu hastaneler, sundukları kaliteli ve profesyonel hizmetlerle dikkat çekiyor.

Acıbadem Sağlık Grubu Uluslararası Hasta Hizmetleri Müdürü İlyas Benveniste, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uluslararası anlamda sağlık turizminin, 19. yüzyılın sonlarında, insanların kendi ülkelerinde alamadıkları tedavi ve teşhis hizmetlerini Avrupa ve ABD'deki gelişmiş sağlık merkezlerinde karşılamaya başlamasıyla ortaya çıktığını anımsattı.

Nadir görülen hastalıklar konusunda yetersiz

Balkanlardan Türkiye'de tedavi görmek amacıyla çok sayıda hastanın geldiğini ifade eden Benveniste, "Balkan ülkeleri nüfus yoğunluğu açısından daha küçük ülkeler olduklarından sağlık anlamında yapılan yatırımlar nadir görülen hastalıklar konusunda yetersiz kalabiliyor. Bu sebeple biz genellikle sık rastlanmayan ve tedavisi Balkan ülkelerinde mümkün olmayan tanılarda hastalar ağırlıyoruz." şeklinde konuştu.

Benveniste, kurum olarak amaçlarının sağlık hizmetlerini hastaların "ayağına getirmek" olduğunu vurgulayarak, Türkiye'ye çoğunlukla organ nakli, pediatri, yüksek teknolojik yatırım gerektiren ya da nadir görülen onkoloji vakalarının geldiğini söyledi.

Tercüman sayesinde İstanbul'un tarihini tanıma fırsatı da buluyor

Medical Park'ın Türkiye'de tedavi ve teşhis imkanı sağladığını aktaran İhtijarevic, Balkanlarda Kosova, Makedonya ve Sırbistan'da da temsilcilikleri olduğunu söyledi.

İhtijarevic, kurum olarak yılda yaklaşık 8 milyon kişiye sağlık hizmeti sunduklarının altını çizerek, "Bosna Hersek'teki hastalar genellikle nöroloji, parkinson, onkoloji, kardiyoloji, damar hastalıkları ve ortopedi alanlarında tedavi için Türkiye'yi tercihe ediyor." dedi.

Türkiye'deki sağlık turizmi ve tıbbın büyük gelişme gösterdiğini kaydeden İhtijarevic, Türkiye'deki sağlık kurumlarının sundukları hizmet ve tedaviyle dünyanın en iyisi konumunda olduğunu vurguladı.

İhtijarevic, bölge ülkelerinden Türkiye'ye giden hastaların kendilerini evlerinde gibi hissettiklerini aktararak, "Hastalar Türkiye'de havaalanında karşılanıyor. Yanlarında sürekli bir tercüman bulunuyor. Hasta eğer sadece teşhis ve check-up için gidiyorsa İstanbul'un tarihini tanıma fırsatı da buluyor." diye konuştu.