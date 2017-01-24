Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetleri Müşterek Özel Görev Kuvveti ve Koalisyon Hava Kuvvetlerince Suriye'nin kuzeyinde terör tehditlerine karşı başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Özgür Suriye Ordusunca (ÖSO) terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen Cerablus'ta 440 kişilik ekipten oluşan düzenli polis teşkilatı kuruldu.

Asayişten terörle mücadele ve trafiğe kadar farklı alanlarda eğitim alan polisler, il emniyet müdürlüğü olarak hazırlanan binada, görevlerine başlamadan önce yemin etti.

"Cerablus'ta bugün bir umut ışığı yakılıyor"

Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, törende yaptığı konuşmada, Fırat Kalkanı Harekatıyla özgürleştirilen Cerablus'un her gününün dünden daha iyi olacağını söyledi.

Türkiye'nin Cerablus için verdiği desteklerin tamamının insanlık namına olduğuna dikkati çeken Yerlikaya, "Bugün çok önemli bir gün yaşıyoruz. Özgür, kendini yönetebilen bir Suriye için düzenli polis teşkilatına kavuşan Cerablus'tan bir umut ışığı yakılıyor." dedi.

Cerablus'ta bulunan ÖSO askerlerinin kendilerinden "Bizim artık polis teşkilatımız olmalı. Bunun için hizmet içi eğitim, teknik ekipman ve donanım için Türkiye bize yardımcı olur mu?" dediğini anlatan Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Polis teşkilatının kurulması için çalışmalar bu teklifle başladı. Gelen teklifi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ilettik. Kendisi de ilgili bakanlığa ve bizlere bu konuda talimat vererek çalışmalara başlamamıza vesile oldu. Bu kardeşlerimiz 5 hafta boyunca Mersin'de eğitim aldı. İnşallah bu kardeşlerimiz, Cerablus'un daha güvenli ve huzurlu bir yer olmasını sağlayacak."

"Suriye Suriyelilerindir"

ÖSO gruplarından El Hamza Tugayı Komutanı Ebu Celal ise Fırat Kalkanı Harekatı sayesinde Cerablus'un eski günlerinden daha iyisine kavuşacağını dile getirdi.

Halkın Cerablus'un yönetiminde söz sahibi olduğunu, kendilerinin de bu süreçte huzur ve güven unsurlarını oluşturmaya katkı sağlayacaklarını anlatan Celal, "Cerablus, Cerablusluların, Suriye Suriyelilerindir. Bunu herkes bilmeli. Biz Türkiye'deki kardeşlerimiz sayesinde Cerablus'ta hayal ettiğimiz Suriye'nin temellerini atıyoruz. İnşallah daha iyi günler de gelecek." diye konuştu.