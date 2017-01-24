Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa Parlamentosu'nda, AP Milletvekili ve Hak ve Özgürlükler Hareketi Gençlik Kolları Başkanı İlhan Küçük sponsorluğunda “Kıbrıs ve Enerjide Gelişmeler” konulu bir toplantı düzenlendi.

Toplantıda konuşan, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü'nden Yrd. Doç. Dr. Hayriye Kahveci, "Güney Kıbrıs, bu doğalgaz meselesiyle bir avantaj elde etmeye çalışıyorsa aslında yolun o tarafa doğru gitmediğini geçmiş olan tecrübelerimiz bize gösterdi." dedi.

Kahveci, 2002 yılından beri doğalgaz meselesinin her gerildiği dönemin, Kıbrıs konusunda bir kritik süreç olduğuna dikkati çekerek, "Rumlar sürekli bu doğalgaz meselesini müzakereleri ve yakınlaşmayı geren bir unsur olarak kullanmaya çalışıyor." diye konuştu.

KKTC’deki Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Armağan Candan ise Kıbrıs sorunun çözülmesi durumunda enerjide işbirliğinin daha kolay gerçekleşebileceğini söyledi.

Candan, Kıbrıs sorununun çözümünde mevcut momentumun yitirilmemesi gerektiğine işaret ederek, çözümün tüm tarafların ekonomik faydasına olduğunu, fırsatın iyi değerlendirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.