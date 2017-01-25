Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Filistin ve Arap dünyasında oluşan sert tepkiler üzerine Trump yönetimi konuyu şimdilik gündemden çıkarma kararı aldı. Konu hakkında açıklama yapan Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, ABD Büyükelçiliğinin Kudüs’e taşınması konusunda, henüz verilmiş bir kararın olmadığını söyledi. Konuyu incelemeye devam ettiklerini belirten Spicer, tepkilere yönelik soru üzerine de “Bu konuyu tartışmaya başlamak için bile gereken sürecin daha en başındayız. İlgili bütün taraflarla görüşeceğiz. Daha sonra açıklama yapılacak” dedi.

RUSYA İLE BERABER ÇALIŞABİLİRİZ

Bu arada Spicer, ABD-Rusya ilişkileri konusunda sorular sorulara da, DEAŞ’la mücadele için gerekirse Rusya ile Suriye’de beraber çalışabileceklerini vurguladı. Spicer “Sanırım Başkan Trump bu konuda oldukça açıktı. DEAŞ’ı yenme konusunda çıkarlarımızı paylaşan bütün ülkelerle birlikte çalışacağız. DEAŞ’la savaşma anlamında bir yol varsa ve ulusal çıkarlarımızla da örtüşüyorsa, bu ister Rusya olsun ister başka bir ülke, bunu deneriz” dedi. Spicer, Trump'ın Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile dün sabah gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde ikili ilişkilerin güçlendirilmesine vurgu yapıldığını anlattı.