Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mısır'da otuz yıllık Hüsnü Mübarek rejimine son veren halk devriminin sembolü haline gelen Tahrir Meydanı geçen altı yılda devrimi yansıtan izler silinerek, çehresi değiştirilmesine rağmen o günlerin "sessiz tanığı" olmayı sürdürüyor.

25 Ocak 2011'deki devrimin fitilinin ateşlendiği Tahrir Meydanı'nın geçen süre içinde sadece ziyaretçi profili değil devrimin izlerini taşıyan çehresi de değişti. Devrimcilerin, Cumhurbaşkanı Mübarek koltuğunu terk edene kadar bir an olsun boş bırakmadığı meydanda yapılan değişikliklerin yanı sıra, Valilik, Kahire Amerikan Üniversitesinin talebi üzerine meydana bakan bahçe duvarlarına çizilen devrimin tanığı grafitileri de sildirdi.

Ayrıca 1,5 milyon cüneyh (79 bin dolar) harcanarak Tahrir Meydanı'nın üç girişine demir kapılar ve meydana da 45 metre uzunluğunda bayrak direği dikildi.

"Devrimin anıları ve devrimcilerin kanları Tahrir Meydanı'ndan silinemez"

AA muhabirine konuşan Mısır'daki Anayasa Partisi üyesi Tarık Hüseyin, devrimin hala hafızalarda tazeliğini koruduğunu savunarak, "Devrimin anıları ve devrimcilerin kanları Tahrir Meydanı'ndan silinemez." dedi.

Tahrir Meydanı'nın tüm Mısırlılar için büyük anlam ifade ettiğini belirten Hüseyin, "Devrimciler Tahrir'e kutsallık atfederken, siyasi rejimler ise buradan korkuyor. Herhangi bir olayda, basit bir durum dahi olsa tanklarla meydan kapatılıyor. Oysa ben tarihi anlara tanıklık eden bu meydanın, yabancı ziyaretçilere ve gelecek nesillere devrimi aktaracak açık hava müzesi olmasını çok isterdim." ifadelerini kullandı.

Devrim sürecinde etkin rol oynayan 6 Nisan Hareketi üyelerinden Memduh Cemal de "Tahrir Meydanı, özgürlük ve değişim hayalleriyle büyüyen bir neslin uyanışına tanıklık etti." görüşünü dile getirdi.

Tahrir Meydanı'nın şu anda orta gelirli ailelerin vakit geçirdiği bir alan haline geldiğini anlatan Cemal, meydanın devrimin çocuklarına yasaklandığını belirterek, "Yönetim Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye yapılan askeri darbeden bu yana Tahrir Meydanı'nda gösteriler düzenlememize izin vermiyor." diye konuştu.