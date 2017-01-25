Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye'de 30 Ağustos'ta yürürlüğe giren ateşkesi ihlal eden rejime ait savaş uçaklarının başkent Şam'ın Arbin beldesine düzenlediği hava saldırısında 5 sivil yaralandı.

Arbin'deki sivil savunma yetkililerinden Siraç Mahmud, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Esed'e ait savaş uçaklarının başkent Şam'ın Doğu Guta bölgesindeki muhaliflerin yönetiminde yer alan Arbin beldesinde çarşı ve yerleşim yerini bombaladığını söyledi.

"Saldırı halk arasında korkuya neden oldu"

Saldırıda 5 sivilin yaralandığını ifade eden Mahmud, rejimin beldeye düzenlediği hava saldırısında çok sayıda yerleşim yerinin hasar gördüğünü aktardı.

Rejimin Doğu Guta bölgesinde ateşkes ihlallerinin devam ettiğine işaret eden Mahmud, "Rejim Arbin beldesine 5 hava saldırısı düzenledi. Saldırıda bir kız çocuğu 5 sivil yaralandı. Bazı yaralıların durumu ağır. Saldırı halk arasında korkuya neden oldu. Sivil savunma ekipleri saldırı bölgesinde sivilleri güvenli bölgelere tahliye ediyor." dedi.

Mahmud, rejimin Doğu Guta'daki Haresta ile Duma ilçesine de hava saldırısı düzenlediğini, saldırıda maddi hasar meydana geldiğini belirtti.