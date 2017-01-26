Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Buket Güven ANKARA

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Lavrov’un hangi gruplarla bir araya geleceği konusunda bilgi vermedi. Moskova’daki söz konusu görüşmede muhalefete rejimin karşı taleplerini iletmesi öngörülüyor. Moskova’nın ardından Suriye’de siyasi çözüm için kritik toplantıların üçüncüsü Türkiye’de yapılacak. İran-Rusya’nın temsilcileri muhaliflerle 6 Şubat’ta Ankara’da muhaliflerle buluşacak. Bu toplantıda, 8 Şubat’taki Cenevre zirvesi için ön hazırlık yapılacak. Bu arada Suriye’nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimî Temsilcisi Beşar Caferi, Astana görüşmelerinin olumlu geçtiğini belirterek, “Suriye hükûmeti ile muhalefet teröre karşı ortak mücadeleyi öngören bir anlaşma yaptık. Astana’daki görüşmelerden çıkan sonuçların pratikte nasıl uygulanabileceğine bakacağız” dedi.