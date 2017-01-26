Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ülkede skandal haberleri ortaya çıkarmasıyla ünlü Mediapart haber sitesi, 52 milletvekilinin eşine, 28 milletvekilinin kızına, 32 milletvekilinin ise oğluna danışman sıfatı ile mecliste iş verdiği yazdı.

Haber sitesi, 2014 yılı rakamlarına göre 577 milletvekilinden 115'inin yakın akrabalarını, danışman sıfatıyla tam gün, yarım gün veya sözleşmeli olarak işe aldığını duyurdu.

Haber sitesi, milletvekillerinin danışmanlarının yüzde 20'sini eş ve çocukların yanında aralarında kuzenlerin de bulunduğu yakın akrabaların oluşturduğuna dikkati çekti.

Le Canard Enchaine dergisi, Penelope Fillon'un, eşi François Fillon'a 1998'den itibaren "danışmanlık" yaparak haksız yere maaş aldığını öne sürmüştü.

Ulusal Mali Suçlar Savcılığı, bu haberin ortaya çıkmasını ardından François Fillon'un eşi Penelope Fillon'un "milletvekili danışmanı sıfatıyla maaş alması" konusunda ön soruşturma başlatmıştı.