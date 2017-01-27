Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Daire yetkilileri, 2012 yılında nüfusun 82 milyon 500 bin olduğunu, ülke nüfusunun her yıl eridiğini açıkladı. Rapora göre, 2012’ye göre yaşanan nüfus artışının son dönemde ülkeye gelen yabancılardan kaynaklandığına dikkat çekildi.Aynı raporda 2016 yılında Almanya’da doğanların sayısının 730-770 bin aralığında olduğu, 900-940 bin civarında kişinin de öldüğü belirtildi. Doğum oranlarındaki artışın ise ülkedeki yabancıların doğum sayısındaki artışından kaynaklandığına dikkat çekildi. Alman kökenlilerin ülke genelindeki doğum oranları ciddi manada gerilediği kaydedilirken, evlerde beslenen köpeklerin sayısının ise 12 milyonu geçtiği açıklandı.