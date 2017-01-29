Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump'ın mülteci ve göçmenlerin ülkeye girişini sınırlandıran kararnameyi imzalamasının ardından, Viyana aktarmalı ABD’ye seyahat eden 3 İran vatandaşının uçağa binişine izin verilmedi.

Avusturya Havayolları Sözcüsü Peter Thier, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 3 İranlının, geçerli seyahat belgeleri ve biletleri olmasına rağmen, ABD İç Güvenlik Bakanlığının talimatı doğrultusunda, Avusturya Havayollarına ait uçağa alınmadığı ve aktarma bölgesinde bırakıldığını söyledi.

Avusturya haber ajansına göre, İranlı yolculardan biri İran'a döndü, diğer ikisi ise bu geçe Viyana’da konakladıktan sonra dönecek.

Haberde ayrıca, Viyana'nın İran-ABD uçuşları için sıklıkla kullanılan bir aktarma noktası olduğu, bu nedenle havayolu şirketinin bugünden itibaren yolcularını konuya ilişkin bilgilendireceği kaydedildi.

Başkan Trump'ın imzaladığı başkanlık kararnamesi, "terörle ilintili olduğu düşünülen" ülkelerden gelenlerin 30 gün boyunca ABD'ye kabul edilmemesini öngörüyor. Metinde doğrudan ülke adı zikredilmese de bu ülkelerin Irak, Libya, Suriye, Iran, Sudan, Somali ve Yemen olduğu belirtiliyor.