Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Malezya’da 28’i Çinli olmak üzere 31 yolcusu, 3 mürettebatı bulunan turist gemisi battı. Geminin, Sabah eyaletine bağlı Kota Kinabalu kentinden Pulau Mengalum adasına gitmekte olduğu öğrenildi. Gemiyle son irtibatın ülkenin doğusunda bulunan Sabah eyaletinden kalkış yaptıktan sonra kaybolduğu bildirildi. Malezya Denizcilik Emniyet Teşkilatı tarafından yapılan açıklamada, arama kurtarma çalışmalarının elverişsiz hava koşulları nedeniyle güçlükle gerçekleştirildiği ifade edildi. Gemiden, imdat çağrısının alındığı ancak irtibatın kısa bir süre sonra kesildiği aktarıldı.