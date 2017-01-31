Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD Devlet Başkanı Donald Trump'ın, BM'ye yapılan fon desteğini azaltacağıyla ilgili haberlere ilişkin, "Bu karar ciddi bir endişe kaynağı." dedi.

Guterres, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da devam eden 28. Afrika Birliği Zirvesi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, AA muhabirinin ABD'nin fon kesintisi kararıyla ilgili sorusuna, "Bu karar hakikaten bir endişe kaynağı. Bununla birlikte biz Amerikalı yetkililerle güven üzerine inşa edilmiş bir ilişki kurabilmek için sıkı bağlar kurmakta kararlıyız." yanıtını verdi.

ABD'nin yeni atanan BM Daimi Temsilcisi ile bu konuları tartıştıklarını belirten Guterres, "Umuyorum ki BM, dramatik bir değişim yaşamadan yoluna devam edecek." dedi.

Yüzde 40 azaltacağı iddiası

Geçen hafta ABD Başkanı Trump'ın, BM ve diğer uluslararası örgütlere fon desteğini en az yüzde 40 azaltacağı ve bazı çok taraflı anlaşmaları feshedeceği öne sürülmüştü.