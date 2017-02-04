Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

DAMLA PEKER

ABD’de başkanlığa yeni seçilen Donald Trump’ın ırkçı söylemleri ve son olarak Kanada’da teröristlerin Quebec İslam Kültür Merkezi Camii’ne saldırarak 6 kişiyi katletmesi Müslüman toplumunu endişeye sevk etti. Diyanet İşler Başkanlığının Batı ülkelerinde İslam’a ve camilere karşı yapılan saldırılarla ilgili hazırladığı rapor ise, saldırının boyutunu gözler önüne serdi. Rapora göre, geçen yıl Avrupa ülkeleri ve Amerika’da ırkçılar tarafından 354 cami saldırısı gerçekleştirildi. 2016 yılında camilerin hedef seçildiği ülkelerin başında 75 saldırı ile Amerika gelirken; bu ırkçı tavırları 68 saldırı ile Almanya, 60 saldırı ile Fransa izledi. Danimarka’da 35, İngiltere’de 32, Hollanda’da 27, İsveç’te 21, İtalya’da 15, Avusturya’da 6, İsviçre’de 2, Belçika’da ise 1 defa camilere saldırı gerçekleştirildi. Hoşgörünün ülkesi olarak kabul edilen Kanada’da bile 8 saldırı yapıldı. Konuyla ilgili konuşan Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, İslamofobi’nin arkasında karanlık bir ötekileştirme projesi olduğunu vurguladı. Görmez “Yapılanlar, küresel terörü tetikliyor. Batı dünyasında İslamofobinin endüstriye dönüştüğünü görmek üzüntü verici. İnsanlara mutluluk getiren engin bir rahmetin adı olan İslam, nasıl olur da fobi, korku ve nefret kelimesiyle yan yana getirilebilir? Terörü İslam ile özdeşleştirmek bu çağın en büyük problemlerinden biridir” dedi.



KANADA, CAMİDE KATLEDİLEN MÜSLÜMANLARI UĞURLADI

Kanada’nın Quebec City kentinde Quebec İslam Kültür Merkezi Camii’ne geçen pazar günü yapılan silahlı terör saldırısında hayatını kaybeden 6 kişiden Khaled Belkacemi, Abdelkerim Hassane ve Aboubaker Thabti için tören düzenlendi. Törene katılan Kanada Başbakanı Justin Trudeau, konuşmasına “Selamün aleyküm’’ diyerek başladı. Trudeau “Bu masum hayatların kaybolmasını anmak için toplandık. Vahşice yapılan katliamla Kanada şoka maruz kaldı. Fakat bu karanlıktan daha güçlü ve daha birleşmiş halde çıkacağız” ifadelerini kullandı. Quebec Eyalet Başbakanı Philippe Couillard da “Selamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekâtühü, bismillahirrahmanirrahim’’ diyerek başladığı konuşmasında, şunları söyledi: Katledilen 6 kişi de babaydı. Benim gibi, bizim gibi.. Onlar da bizim gibi oğuldu, kardeşti. Onları asla unutmayacağız. Müslüman Quebeclilere söylemek isterim ki burası evinizdir, burada evinizdesiniz ve hepimiz Quebecliyiz.

Okunan Kur’ân-ı kerim ve yapılan konuşmaların ardından cenaze namazı kılındı. Namaz sonrası yapılan dua katılanları gözyaşına boğdu. Törenin ardından 3 kişinin cenazeleri, Quebec City kentinde Müslüman mezarlığı olmaması sebebiyle en yakın yer olan Laval bölgesindeki Müslüman mezarlığına defnedildi.