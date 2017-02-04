Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Savunma Bakanı James Mattis, "terörizmin en büyük sponsorunun İran" olduğunu söyledi. İran ise bugün yapacağı Devrim Muhafızları tatbikatında yeni füze denemeleri gerçekleştireceğini duyurdu. İki ülke arasındaki son gerginlik, İran'ın geçen haftaki balistik füze denemesinin ardından tırmanmıştı.

İRAN'DAN 'TATBİKAT' AÇIKLAMASI

AFP'nin haberine göre, İran bugün yapacağı Devrim Muhafızları tatbikatında yeni füze denemeleri gerçekleştireceğini duyurdu.

Devrim Muhafızları'nın internet sitesindeki açıklamada, tatbikatta İran tarafından üretilen radar, füze ve siber savaş sistemlerinin yanı sıra komuta ve kontrol merkezlerinin kullanılacağı belirtildi.