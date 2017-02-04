Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya'nın yüksek tirajlı haftalık haber dergilerinden Der Spiegel'in son sayısının kapağı Almanya'da ve ABD'de gündem yaşattı. Kapakta ABD Başkanı Donald Trump'ın, Özgürlük Heykelinin kafasını kestiği görülüyor ve altta 'Önce Amerika' yazıyor.

Kendisi de Küba'dan 1980'de ABD'ye siyasi sığınmacı olarak göç eden kapağın oluşturucusu Edel Rodriguez, Washington Post'a yaptığı açıklamada, "Bu demokrasinin kafasının kesilmesi, bu kutsal bir sembolün kafasının kesilmesi" ifadelerini kullandı.

Almanya'da da tartışmalara neden olan kapakla ilgili bir diğer açıklama yapan isim de Alman Özgür Demokratlar Partisi'nden Alexander Graf Lambsdorff kapağı 'tatsız' olarak niteledi.

ABD'nin Berlin Büyükelçiliği ise soruları yanıtsız bıraktı.