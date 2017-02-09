Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nükleer patlama, Fransa'nın en önemli liman kentlerinden Flamanville'deki reaktörde sabah saatlerinde meydana geldi. Patlama sonrası 7 kişi yaralandı. Bazılarının ağır yaralı olduğu ifade ediliyor. Patlamanın reaktörün çekirdeğinde meydana gelmediği ve nükleer sızıntı riskinin olmadığı belirtildi. Flamanville'deki nükleer santral, Fransa'nın en önemli nükleer tesisleri arasında yer alıyor. Fransa iki yeni reaktörün inşa edildiği alanı Avrupa'nın en büyük nükleer tesisine dönüştürmeyi hedefliyor.