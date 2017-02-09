Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Batı Afrika ülkesi Gambiya'da 1 Aralık 2016'da devlet başkanlığı seçimini kazanan Adama Barrow ilk siyasi ve sosyal adımlarını atmaya başladı.

Barrow'un talimatıyla Cuma günü tatil olmaktan çıkarılırken, ülkenin künyesinden "İslam Devleti" ibaresi de kaldırıldı. Gambiya'nın Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) yeniden taraf olması, ülkenin tek sınır komşusu Senegal ile ilişkilerinin geliştirilmesi, yöneticilere yönelik şeffaflık prensibinin benimsenmesi de uygulamaya konulacak yeni icraatlar olarak belirlendi.

Ülkede cuma günü tatil olmaktan çıktı

Önceki devlet başkanı Yahya Jammeh döneminde uygulanmaya başlanan 3 günlük hafta tatili uygulamasına son verildi. Alınan kararla cuma günü yeniden mesai günü olurken, haftalık tatil 2,5 güne düşürüldü. Cuma gününde yarım gün mesai yapılması kararlaştırıldı.

Yüzde 90 Müslüman nüfusa sahip Gambiya'da yeni Cumhurbaşkanı Adama Barrow'un aldığı bu karar dikkat çekti.

Gambiya artık "İslam Devleti" değil

Barrow'un göreve gelmesinin ardından yaptığı ilk icraatlardan biri de "İslam Devleti" ibaresini devlet künyesinden kaldırmak oldu.

Önceki devlet başkanı Jammeh 2015 yılında aldığı kararla Gambiya'yı "İslam Devleti" ilan etmişti. Jammeh, ülkedeki Hristiyanların dini ibadetlerini yerine getirmeyi sürdüreceğini belirtmişti.

Senegal ile yeni siyasi süreç

Gambiya'da yaşanan yeni süreçte Senegal ile ilişkilerin geliştirilmesi de dikkat çeken konular arasında yer alıyor.

Gambiya Devlet Başkanı Yardımcısı Fatoumata Tambajang, ülkesindeki seçim sonrası siyasi krizde iktidarı bırakmayan Jammeh'e karşı askeri müdahalede bulunan Senegal'e teşekkür etti.

Senegal Başbakanı Muhammed Boun Abdallah Dionne ile Dakar'da görüşen Tambajang, ülkesinin tek komşusu olan Senegal ile ilişkileri her alanda geliştirmek istediklerinin altını çizerek iki ülkenin bir "aile" gibi olduğuna işaret etti.

Tambajang, "Senegal ve Gambiya olarak biz aynıyız ve birlikte mutluyuz. Biz bir aileyiz, aynı kültürü ve toplumu paylaşıyoruz." diyerek iki ülke arasındaki tarihi ve sosyal bağlara dikkat çekti.

Senegal, Gambiya'da başkanlık seçimini kaybetmesine rağmen görevi bırakmayı reddeden Jammeh'e ilk tepki gösteren ülkeler arasında yer almıştı.

Seçim sonrası can güvenliğini gerekçe gösteren seçim komisyonu başkanı başta olmak üzere birçok Gambiyalı üst düzey yönetici Senegal'e sığınmıştı.

AB'den Gambiya'ya mali yardım

Barrow döneminde ilk etapta Gambiya'ya 33 milyon avroluk yardım yapılması planlanırken, Gambiya hükümetinin seçim vaatlerini yerine getirmesi durumunda AB yardımlarının devam edeceği açıklandı.

AB yardımları, Jammeh iktidarındaki insan hakkı ihlalleri ve idari sıkıntılar gerekçe gösterilerek askıya alınmıştı.

Devlet başkanlığı seçiminin ardından ilk başta yenilgisini kabul eden Jammeh, daha sonra Gambiya Yüksek Mahkemesine itiraz ederek iktidarı bırakma çağrılarını reddetmişti. Görevi yeni seçilen başkana 19 Ocak'ta devretmesi gereken Jammeh, 17 Ocak'ta 90 günlük olağanüstü hal ilan etmişti.

Kriz sonrası kargaşa çıkacağı korkusuyla yaklaşık 45 bin Gambiyalı ülkeyi terk etmişti.

Senegal ordusunun başını çektiği Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) askeri gücü 19 Ocak Perşembe akşam saatlerinde Gambiya topraklarına girmiş, Barrow da aynı gün Gambiya'nın Dakar Büyükelçiliğinde, ECOWAS ülke temsilcilerinin de katıldığı törenle devlet başkanlığı yemini etmişti. İstifa etmeye razı olan Jammeh, ailesiyle ülkeden ayrılmıştı.