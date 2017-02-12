Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail’in Kanal 2 Televizyonu'nun haberinde, merkez sağ partisi Yeş Atid üyesi Milletvekili Haim Yellin’in “Netanyahu, hakkında açılan yolsuzluk davaları nedeniyle kendisine yönelen dikkatleri yönlendirmek için, güneye (Gazze) yeni bir operasyon düzenleyerek, ülkeyi savaş sürükleyebilir.” ifadelerine yer verildi.

Yellin ayrıca, İsrail Eğitim Bakanı ve Yahudi Evi Partisi lideri aşırı sağcı siyasetçi Naftali Bennett ile İsrail İskan Bakanı ve Hepimiz Partisi üyesi Yoav Galant’ın da sağ kesimden oy toplamak için savaş istediğini aktardı.

İsrailli siyasetçilerin Gazze’ye savaş açma ihtimallerini eleştiren Yellin, “Bu siyaset değil, bilakis sorumsuzluktur. Güneyde barış tesis etmek yerine insanları savaşla korkutmaktır.” değerlendirmesini yaptı.