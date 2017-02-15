Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum Meclisinin "Enosis referandumunun (Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlanması) Rum okullarında kutlanması" yönünde aldığı karara ilişkin, “Rum Meclis kararı düzeltilmezse, bundan sonraki müzakere sürecini anlamsız hale getirecek.” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Dayanışma Hareketi üyesi Fezel Nizam ve heyetini Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.

Kabulde konuşan Akıncı, Rum meclisinin Enosis referandumunun Rum okullarında kutlanması yönünde aldığı kararını önemsizleştirilmek için girişimde bulunduğuna işaret ederek bu durumun bir an önce düzeltilmesi gerektiğini vurguladı.

Akıncı, Rum meclisinin kararının Kıbrıs Türk toplumunda infiale neden olduğunu ve güvensizlik yaşattığını söyledi.

Kıbrıs'ta devam eden müzakere sürecinde güven arttırıcı önlemlere ihtiyaç duyulduğunu ve güveni erozyona uğratacak davranışlardan sakınılması gerektiğine dikkati çeken Akıncı, Rum Meclisinin aldığı karara Rum lider Nikos Anastasiadis’in Demokratik Seferberlik Partisinin (DİSİ) de destek çıkmasının kabul edilecek bir yanının olmadığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Rum liderin bu kararın iptal edilmesi konusunda bir an önce adım atması gerektiğini belirterek, “Bu karar iptal edilmelidir. Çünkü bu kabul edilebilecek bir davranış değildir. ELAM küçük bir parti olmasına rağmen, büyük parçayı peşinden sürüklemiştir. Tıpkı Birleşik Krallık’ta çok küçük bir partinin başlattığı AB’den ayrılma, Brexit olayını meclisin büyük çoğunluğunun onaylama noktasına geldiği gibi. Dolayısıyla biz bu konuyu hafife almadık, hafife alma niyetinde de değiliz. Rum Meclis kararı düzeltilmezse, bundan sonraki müzakere sürecini anlamsız hale getirecek." diye konuştu.

Güven artıcı önlemler çerçevesinde mobil telefonların Kıbrıs’ın her iki tarafında da kullanılabilir olmasını öngören çalışmaların Rum tarafındaki bir yasa gerekçe gösterilerek uygulanamadığını anımsatan Cumhurbaşkanı Akıncı, “Güney’de meclis bunun için çalışmalıdır. İki toplumun mobil iletişimine yardımcı olunacağına meclis böyle bir karar alıyor." şeklinde konuştu.