Dünyanın en büyük et ihracatçılarından olan Brezilya’da et skandalı yaşanıyor. Brezilya polisi, 63 kişiyi bozuk, kimyasal madde ve su karıştırılan et satmakla suçluyor. Mart ayında da polis, yasa dışı şekilde et kesimi yapan örgütlere karşı geniş çaplı soruşturma başlatmıştı. Operasyonda, dünyanın en büyük et üreticilerinden ve ihracatçılarından olan BRF ve JBS’nin de aralarında bulunduğu 21 mezbahaya baskın yapılmıştı. Yaşanan skandal, en az 25 ülkenin Brezilya’dan et satın almasını durdurma kararı almasına neden olmuştu.

Bu skandalın da Brezilya’da 1.5 milyar dolarlık yıllık gelir kaybına neden olması bekleniyor.