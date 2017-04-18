Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tav Holding ve ortağı Al Rajhi Holding, Suudi Arabistan'da iki havalimanının işletme ve geliştirme hakkı için Krallık daveti üzerine görüşmelere başladı.

Havalimanları Buradiah ve Hail şehirlerinde bulunuyor. İmtiyaz sözleşmesinin 30 yıl süreyi kapsaması bekleniyor.

Tav'ın KAP'a yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Şirketimiz ve Al Rajhi Holding Group'un oluşturduğu konsorsiyum, Suudi Arabistan'ın Buraidah ve Hail şehirlerinde bulunan Prince Nayef bin Abdulaziz Havalimanı ve Hail Havalimanı'nın işletme ve geliştirme hakkını içeren imtiyaz sözleşmesi için, yerel otorite olan Suudi Arabistan Krallığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden gelen davet üzerine birebir görüşmelere başlamıştır.

Sözkonusu imtiyaz sözleşmesi 30 yıllık süreyi kapsamakta olup, TAV Havalimanları Al Rajhi Holding Group ile eşit paya sahip olacaktır. Uluslararası olan her iki havalimanı 2016 yılında toplam 2,5 milyon yolcuya hizmet vermiştir."

Holding, Mart ayında Yanbu havalimanının işletmesini kazanmıştı.