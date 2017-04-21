Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşar Esad, terör örgütü PYD'nin Suriye’nin kuzeyinde özerklik istemesinin savaş koşullarında açıklanabilir olduğunu ancak barış zamanında bunun için bir neden bulunmadığını ifade etti.

Sputnik’e konuşan Esad, Şam yönetiminin ülkenin kuzeyindeki bölgeyi şu an için kontrol edemediğini belirtip şu ifadeleri kullandı: “Barış zamanında özerklik ya da konfederasyon ya da başka bir yönetim tarzından söz edecek olursak, bu konu anayasaya bağlı olacak. Zira Suriye, farklı kültürlerin, etnik grupların, dinlerin, mezheplerin bir arada bulunduğu bir ülke. Bu nedenle, bu sosyal karmanın hiçbir kısmı Suriye’nin geleceğini tek başına tayin edemez, bunun için oybirliği gerekli.”

Esad, bu doğrultuda PYD'nin özerklik talebi için yeni anayasayla ilgili müzakerelerin beklenmesi gerektiğini vurguladı. Esad, Kürtlerin ezici çoğunluğunun özerklik ya da konfederasyon fikrine hiçbir zaman inanmadığını da kaydetti.