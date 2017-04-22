Vietnam'da başkent Hanoi'ye bağlı bir köyde yaşanan toprak protestosunda kendilerine müdahale eden polis ve görevlileri rehin alan  köylüleri ikna çabaları sürüyor. 
 
Devlete ait internet sitesi Vnexpress'in haberine göre, Hanoi Belediye  Başkanı Nguyen Duc Chung, hala 10'dan fazla polis ve görevlinin rehin tutulduğu  krizi aşmak üzere 50 kadar köylü temsilcisiyle bir araya geldi.
 
Köylüler tarım için kullandıkları araziye orduya ait telekom şirketi  tarafından el konulmasını protesto ederken, polis müdahalesiyle çıkan arbedede  10'dan fazla köylü gözaltına alınmış, bunun üzerine protestocu grup hafta içinde  olay yerindeki 38 polisi ve kamu görevlisini rehin almıştı.
 
Köylüler bugüne kadar 16 kişiyi serbest bırakmış, 3 rehine de kendi  çabalarıyla kaçmayı başarmıştı.