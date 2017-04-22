Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Afganistan’ın Mezar-ı Şerif şehrindeki Afgan Ulusal Ordusu 209. Kolordu karargahına yapılan terör saldırısı neticesinde ilk belirlemelere göre 140 askerin şehit olduğu ve çok sayıda askerin yaralandığının büyük üzüntüyle öğrenildiği vurgulanarak, "Bu hain terör saldırısını en güçlü şekilde kınıyoruz. Afgan Ulusal Ordusu’nun hayatını kaybeden mensuplarına Allah’tan rahmet, yaralılarına acil şifa, kardeş Afgan halkı ve hükümetine başsağlığı diliyoruz" denildi. Türkiye’nin, terörle mücadelesinde Afganistan’la dayanışmasını sürdüreceği bildirildi.