Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa cumhurbaşkanlığı seçimine gergin bir ortamda ve OHAL'de gidiyor. 13 Kasım 2015 tarihinde 130 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının ardından ülkede ilan edilen OHAL sürüyor.

Bu OHAL'in yanı sıra Fransa'nın çeşitli yerlerinde sokak eylemleri de devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı seçişmine bir gün kala başkent Paris karıştı.

POLİS GÖSTERİCİLERE MÜDAHALE ETTİ

Sendikaların çağrısıyla gösteri düzenleyen işçiler polislere taşlar ve havai fişekle saldırdı. Polis göstericilere bibergazıyla müdahale etti.

AŞIRI SAĞCI LE PEN ÖNDE GÖRÜLÜYOR

Öte yandan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kamuoyu yoklamalarında "En Marche" (Yürüyüş) Hareketinin lideri Emmanuel Macron ile aşırı sağcı Ulusal Cephe Partisinin (FN) adayı Marine Le Pen önde görünüyor.

İKİ ADAY 7 MAYIS'TA İKİNCİ TURDA YARIŞACAK

Cumhurbaşkanı seçiminin 23 Nisan'daki ilk turunda yarışacak 11 adaydan herhangi birinin salt çoğunluğu sağlayamaması halinde, en çok oyu alan iki aday 7 Mayıs'ta ikinci turda yarışacak.