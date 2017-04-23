Hareketiyle dünyaca ünlenen Nusret’in tuz dökme fotoğrafına zarf montajlayıp paylasan İçişleri Bakanlığı, “İşte o gün geldi! Oyunuzu kullanmak için bulunduğunuz şehre göre saat 19.00’a veya 20.00’ye kadar vaktiniz bulunuyor” paylaşımını yaptı. Fotoğrafı #VoteChallenge ve #ElectionPresidentielle2017 Hashtag’iyle paylaştı. Paylaşılan fotoğrafta ayrıca Nusret’in tişörtünün üzerinde Fransızca “Evet oyumu kullanıyorum” yazıldı.
Fransa İçişleri Bakanlığından Nusretli seçim çağrısı
23.04.2017 - 14:26 | Son Güncelleme: 23.04.2017 - 14:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fransa İçişleri Bakanlığı Twitter adresinden seçmenleri oy kullanmaya Nusret paylaşımı ile çağırdı.
Etiketler : nusret,
467190 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/467190.aspx
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