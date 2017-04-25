Kenya'da otobüsle kamyonun çarpışması sonucu 27 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Emniyet Amiri Leornard Kimaiyo, ülkenin en büyük iki şehri arasındaki Nairobi-Mombasa kara yolunda otobüsle kamyonun çarpışmasıyla 27 kişinin öldüğünü açıkladı. Kenya'da trafik kazalarında yılda en az 3 bin kişi yaşamını yitiriyor.
Kenya'da trafik kazası: 27 ölü
25.04.2017 - 10:22 | Son Güncelleme: 25.04.2017 - 10:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kenya'da otobüsle kamyonun çarpışması sonucu 27 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Etiketler : kenya,trafik kazası,
467644 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/467644.aspx
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