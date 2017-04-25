Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Esquire dergisine verdiği röportajda küresel duruma ilişkin değerlendirmelerde bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, modern politikada artık kural bulunmadığını vurguladı.

​Günümüzde uluslararası ilişkilerin Soğuk Savaş dönemindekinden daha zor olduğunu kaydeden Lavrov, "O dönemde iki imparatorluk vardı: Batı ve Sovyet. İki taraf da, rakibiyle üçüncü ülkelerin topraklarında çatışıyordu. Ancak hiçbir zaman kendi sınırlarında ve doğrudan çatışma içine girmediler. İki taraf da hadlerini aşmaktan kaçınıyordu. Ancak bugün hiçbir kural yok" dedi.