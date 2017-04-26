Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Kati Piri, Türkiye'nin AB üyelik süreciyle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Avrupa Parlamentosu'nun Ankara'yla ilişkilerden sorumlu üyesi olan Piri, anayasa değişikliğinin Türkiye'ye AB kapılarını kapatacağını söyledi.

KÜSTAH AÇIKLAMA

Piri gazetecilere yaptığı açıklamada, "Türkiye böyle bir anayasayla Avrupa Birliği üyesi olamaz. Birliğe katılım görüşmelerine devam etmek de mantıklı gelmiyor." ifadelerini kullandı.

KRİTİK GÜN CUMA

Öte yandan Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde en kritik günlerden birinin de Cuma günü olması bekleniyor. AB Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Komiseri Johannes Hahn, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Cuma günü yapılacak AB Dışişleri Bakanları toplantısında Türkiye ile üyelik müzakerelerinin sonlandırılmasının değerlendirilmesini istemişti. Dönem başkanı Malta'nın ev sahipliğinde yapılacak AB Dışişleri Bakanları toplantısında Türkiye'nin üyelik sürecinin masaya yatırılacağı düşünülüyor.